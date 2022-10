1/10 ©Ansa

Nella prossima legislatura cambieranno le regole per gli assistenti parlamentari, i cosiddetti “portaborse”. In passato sono emersi casi di sfruttamento, pagamenti non adeguati, incarichi non ufficiali come fare la spesa o ritirare i vestiti degli onorevoli in tintoria. Per questo è stato deciso di introdurre delle modifiche al sistema

