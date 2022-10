Elezioni, 13 seggi ancora da assegnare tra Camera e Senato

All’appello mancano ancora 5 deputati e 8 senatori. L’ufficio elettorale nazionale sta ancora decidendo quali candidati subentreranno a quelli eletti in più collegi. Per lunedì prossimo è in programma l’accoglienza, alla Camera e al Senato, di deputati e senatori per il disbrigo delle pratiche necessarie ma, a quasi due settimane dal voto, i nomi dei 600 eletti ancora non ci sono. A determinare lo stallo il boom e il metodo delle pluricandidature ( LO SPECIALE - IL LIVEBLOG ).

L'algoritmo

L’algoritmo della legge elettorale (l’articolo 84 del dpr 361/1957), come sottolinea Il Sole 24 ore, prevede che in questi casi si vadano a recuperare i candidati degli uninominali della stessa circoscrizione che non hanno vinto, ma il Movimento li ha portati a casa tutti e sette; in subordine si deve pescare nel proporzionale della circoscrizione “in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata”. Problemi simili alla Camera e al Senato. Gli elettori pentastellati di Napoli finiranno per far eleggere i candidati del Movimento di altre regioni. Non si sa ancora quali perché si stanno riconteggiando 21 sezioni (su 61.417), e pochi voti possono far scattare i quozienti in una Regione o in un’altra. Situazione analoga al Senato, dove ai 5 Stelle spettano tre eletti al proporzionale.