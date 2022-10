Mentre i leader europei sono riuniti a Praga per discutere di guerra ed energia, in Italia proseguono i vertici e gli incontri dopo il voto del 25 settembre. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, assicura: “Sarà un governo di alto profilo. Sarà un Esecutivo che "come chiesto dai cittadini porteràavanti politiche in discontinuità rispetto a quelle messe in piedi in questi anni dagli esecutivi a trazione Pd”. E, in attesa della prima seduta del Parlamento del 13 ottobre, non si ferma il totoministri ( qui il nostro quiz ). In giornata il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha inviato al Parlamento la relazione sul Pnrr che "illustra l'intensa attività svolta dall'inizio dell'anno e i risultati raggiunti”. La direzione del partito al Nazareno, Letta: "non resto più a lungo, avanti nuove generazioni. Le poche donne Pd elette sono il fallimento della nostra rappresentanza" ha detto il segretario. Il sostanziale accordo tra tutte le componenti dem sui tempi del congresso: il nuovo segretario ci sarà entro marzo.