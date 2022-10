Le parole della ministra francese Laurence Boone, che in un'intervista aveva detto di voler vigilare sul "rispetto dei diritti e delle libertà in Italia" provoca la reazione delle istituzioni italiane. Il presidente della Repubblica Mattarella commenta seccamente che "L'Italia sa badare a sé stessa". Giorgia Meloni chiede di smentire altrimenti si tratta di un'"inaccettabile ingerenza esterna". "C'è curiosità sul futuro governo, ma non preoccupazione", assicura il premier Draghi. In serata il dietrofront di Parigi: "Le frasi di Boone sono state semplificate, non vogliamo dare lezioni. La Francia rispetta la scelta democratica degli italiani". Proseguono intanto i vertici e gli incontri dopo il voto del 25 settembre. La Lega chiede un ministero per la Famiglia e la natalità, come ha confermato il segretario Salvini ieri in un incontro con i militanti a Saronno. Draghi al summit di Praga: "Curiosità sul futuro governo, non preoccupazione".

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24​: