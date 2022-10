1/8 ©Ansa

Quindici giorni in meno, riduzione di un grado e di un'ora al giorno per il riscaldamento quest'anno. Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha firmato il decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale

GUARDA IL VIDEO: Energia, termosifoni giù di un grado e accesi un'ora in meno