Non pagano bollette, condominio nel Torinese senza riscaldamento

In via Duccio Galimberti 3, presso Grugliasco in provincia di Torino, un intero condominio si è ritrovato senza teleriscaldamento, con un avviso nell'androne che segnalava il taglio dopo il mancato pagamento delle bollette degli utenti, scrive Il Messaggero.

"Nessuno ci ha avvisato"

"Nessuno ci ha detto nulla, hanno messo solo l'avviso, ma nessuna lettera da parte di Iren", racconta uno dei condomini a Repubblica. Secondo quanto riportato dall'amministratore, la decisione dipende dalla morosità dei 24 condomini, che si sono visti aumentare le spese dai 25mila euro prima della guerra e della crisi, ai 55mila euro attuali.