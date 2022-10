Toto-ministri, chi vorresti nel nuovo governo? Dì la tua

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, è già al lavoro per definire la sua squadra di ministri. Chi vorresti ne facesse parte? Puoi dire la tua scegliendo il nome che preferisci per il ministero dell’Economia, degli Esteri, dell’Interno, della Giustizia, dello Sviluppo economico, dell’Istruzione, della Salute, della Difesa. Alla fine, puoi scoprire quali sono i nomi più votati dagli utenti di Sky TG24

Dopo aver vinto le elezioni politiche dello scorso 25 settembre, Giorgia Meloni con tutta probabilità sarà la nuova premier italiana ( LO SPECIALE DI SKY TG24 SULLE ELEZIONI - I RISULTATI - LE TAPPE PER AVERE IL NUOVO GOVERNO ). Il presidente della Repubblica deve ancora affidarle l’incarico di formare il nuovo governo, ma la leader di Fratelli d’Italia è già al lavoro per definire la sua squadra di ministri. Chi vorresti ne facesse parte?

Come votare

Gli utenti di Sky TG24 possono partecipare al quiz sotto, scegliendo i possibili ministri che vorrebbero facessero parte del nuovo governo Meloni. Per iniziare basta cliccare su “Partecipa”. Si apre così una schermata con otto scelte da fare: si possono indicare i ministri dell’Economia, degli Esteri, dell’Interno, della Giustizia, dello Sviluppo economico, dell’Istruzione, della Salute, della Difesa. Per ogni ministero, si può scegliere il proprio preferito tra quattro nomi. Per l’Economia, ad esempio, ci sono Maurizio Leo, Daniele Franco, Fabio Panetta e Domenico Siniscalco. L’ultima scelta, per la Difesa, è tra Adolfo Urso, Edmondo Cirielli, Fabio Rampelli e Ignazio La Russa. Alla fine, ecco l’elenco con la propria squadra di ministri. Ma non finisce qui, nella schermata successiva si possono scoprire quali sono i nomi più votati dagli utenti di Sky TG24: si aprirà una pagina con le risposte delle altre persone che hanno partecipato e le percentuali per ogni possibile ministro.