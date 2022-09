Politica

L’esecutivo che entrerà in carica dopo le elezioni del 25 settembre avrà un’agenda serrata nei prossimi mesi per una serie di scadenze e per affrontare necessità urgenti del Paese. Dalla questione energetica all’aumento dell’inflazione, dalla lotta al Covid alla questione Pnrr. Ecco i tavoli su cui dovrà lavorare il prossimo governo

Le elezioni politiche del 25 settembre daranno all’Italia un Parlamento ridisegnato e di conseguenza presidente del Consiglio e governo nuovi. I tempi tecnici per l’iter post-voto allungheranno ancora il momento in cui l’esecutivo entrante sarà effettivamente nei pieni poteri. E l’agenda di scadenze e tavoli urgenti, nei prossimi mesi, è già molto fitta. Dalla riforma pensioni al tema energetico, dal Pnrr alla lotta al Covid: ecco i tavoli su cui dovrà lavorare il prossimo governo

PNRR - A breve ci sono le prossime scadenze legate al Pnrr con l’Italia che deve raggiungere gli obiettivi della seconda tranche dei fondi europei, in modo da poter ricevere la terza. Alcuni partiti hanno lanciato l’ipotesi di ridiscutere in parte gli accordi del piano. Inoltre, entro il 31 dicembre, il Parlamento deve approvare la legge di Bilancio. Il nuovo governo traccerà la strada, anche da un punto di vista finanziario, scegliendo se ricorrere a uno scostamento di bilancio o meno

LA NADEF - La Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza lasciato da Draghi e Franco dovrà essere integrato dal suo successore. Uno dei primi compiti del nuovo esecutivo sarà indicare obiettivi programmatici essenziali per la prossima legge di Bilancio. La crescita del Pil per il 2023 sarà quasi sicuramente inferiore alle attese, riducendo le risorse a disposizione per le misure proposte in campagna elettorale (dalla flat tax al reddito di cittadinanza)