1/9 ©Ansa

Mentre ora dopo ora si delinea la mappa dei risultati in tutta Italia per le elezioni politiche, comincia a emergere un quadro più definitivo di vincitori e sconfitti in questa tornata elettorale. E spiccano le performance in negativo di alcuni politici e partiti. Ecco i flop decretati dalle urne

GUARDA IL VIDEO: Elezioni, Meloni: italiani vogliono nostro governo