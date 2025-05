Dazi e “Taco”, cosa significa il termine che ha fatto infuriare Trump

L’acronimo comprende il cognome del presidente e parte dal modo di dire “to chicken out”, che significa decidere di non fare più per paura qualcosa che si era deciso di fare in precedenza. Il riferimento è al tira e molla di Trump sui dazi fra annunci e pause

“Trump Always Chickens Out”. Questo il significato dell’acronimo TACO che ha mandato su tutte le furie Donald Trump. Tradotto letteralmente: Trump torna sempre sui suoi passi all’ultimo minuto per paura. Il riferimento è ai continui cambi di passo del presidente statunitense sui dazi, prima annunciati e poi lasciati in stand by. A chiamare “Taco Trade” la politica commerciale del numero uno della Casa Bianca è stato un giornalista del Financial Times che ha ironizzato in merito al tira e molla tra gli Usa, la Cina e l’Unione europea. La definizione non è passata inosservata e ha suscitato l’ira del presidente che, su un tema che gli sta molto a cuore come quello dei dazi, non ha alcuna voglia di scherzare. E a coloro che gli hanno chiesto un commento ha risposto tagliando corto: “Si chiamano trattative”.