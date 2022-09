Elezioni politiche, Luigi Di Maio escluso dal Parlamento

Lo segnala l'elaborazione di Quorum/Youtrend per Sky TG24 secondo cui, nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta, ad ottenere la vittoria è Sergio Costa per il Movimento 5 Stelle

I risultati a Napoli Fuorigrotta

Il ministro degli Esteri uscente quindi non ottiene l’accesso per il Parlamento, ma ad aggiudicarsi il duello nel collegio campano, dove correvano anche Mariarosaria Rossi per il centrodestra e Mara Carfagna per Azione, è proprio Costa, ministro dell'Ambiente nei governi Conte I e II e un tempo vicinissimo allo stesso Di Maio, quando questi era il capo politico del Movimento. Secondo i risultati Costa dovrebbe superare il 40 per cento, con Di Maio fermo sotto quota 25, tallonato da Rossi. Staccata di molto, poco sopra il 6 per cento, c’è infine Carfagna.

Il flop di Impegno Civico

Si tratta di una serata da “incubo” per Di Maio. Oltre al risultato di Napoli Fuorigrotta, i primi exit poll hanno segnalato Impegno civico, tra lo 0,6 e l'1 per cento.