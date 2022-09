Chiuse le urne per le elezioni politiche in Italia, Fratelli d'Italia primo partito, Movimento 5 Stelle davanti alla Lega, maggioranza assoluta per il centrodestra in entrambe le camere.

Per la prima proiezione di Quorum/Youtrend per SkyTg24 il centrodestra alla Camera elegge 233 parlamentari, il centrosinistra 90, il Movimento 5 Stelle 47, Azione/Italia Viva 19, altri 3, Estero 8; al Senato il centrodestra ha 116 seggi, il centrosinistra 42, M5s 25, Azione/Iv 10, Estero 4, Altri 3 ( LO SPECIALE ELEZIONI IL SEGGIOMETRO ) Lamorgese: "Affluenza quasi definitiva 63,81%, circa il 9% in meno rispetto alle precedenti elezioni politiche quando avemmo il 72,9%". In diretta lo speciale di Sky Tg24 sulle elezioni. Risultati, reazioni, approfondimenti e l'Infinite Studio, il nuovo spazio di realtà immersiva potenziata.