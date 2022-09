"Gli italiani e le italiane hanno scelto, è stata una scelta chiara e netta. L'Italia avrà un governo di destra, la tendenza emersa in Svezia è confermata anche in Italia. E' un giorno triste, ci aspettano giorni duri" – così il leader del Pd in conferenza stampa al Nazareno. (I RISULTATI PER REGIONE E COMUNE - LA MAPPA DEI RISULTATI - LA RIPARTIZIONE DEI SEGGI - LO SPECIALE DI SKY TG24 SULLE ELEZIONI - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - IL SEGGIOMETRO - TUTTI I VIDEO - TUTTE LE INTERVISTE AI LEADER).

Opposizione dura

"Oggi il Pd, pur con un risultato insoddisfacente, è il secondo partito del Paese e il secondo gruppo parlamentare e la prima forza di opposizione. L’Unico modo per battere la destra era il campo largo. Noi vigileremo che l'Italia esca dal cuore dell'Europa, che si stacchi dai valori europei e che si stacchi dai valori costituenti della Costituzione. Questa legislatura sarà la più a destra, è un rammarico profondo ma anche uno stimolo a continuare a lottare".

"Non mi ripresenterò al congresso"

"Bisogna rapidamente arrivare al congresso dove ci sia un'analisi molto approfondita e una grande idea di Pd che deve costruire un'alternativa vincente per il futuro" Io non mi ripresenterò al congresso", commenta Enrico Letta.

"Chi verrà dopo di me costruisca alternativa"

"Con questa destra, chi verrà dopo di me dovrà lavorare per un lavoro che dia una alternativa alla maggioranza degli italiani. Non sono mai stato per la autosufficienza, non sono mai stato per l'isolamento, sono sempre stato per il dialogo. Sia per fare opposizone che per costruire l'alternativa: avremo delle elezioni in primavera e dovremo andare con uno schema che non dia campo libero alla destra. Gli elettori hanno detto la loro e spero che da oggi in poi si possa costruire questa alternativa". Il lavoro del Pd sara' rispettoso delle istituzioni, costruttivo, ma anche intransigente", ha aggiunto Letta.

"Astensionismo dei giovani è inquietante"

"L'astensione è una brutta notizia che deve fare riflettere tutti, noi in primis. Credo che ci sia un allontanamento forte nella politica italiana. C'è stata una grande astensione dei giovani: io ho fatto una campagna in cui ho messo i giovani al centro e il fatto che i nuovi elettori rimangano cosi' lontani lo trovo inquietante".