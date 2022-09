Premier francese: attenti a rispetto diritti umani dopo voto in Italia

Politica

Il centrodestra ha conquistato la maggioranza dei voti, trainato da Fratelli d'Italia: la leader di partito potrebbe diventare la prima premier donna nella storia italiana. Servirà però ancora un po' di tempo per arrivare alla formazione del nuovo esecutivo: ecco le tappe

L'Italia guarda a destra. Dal voto per il rinnovo del Parlamento esce vittoriosa la coalizione di centrodestra , con Fratelli d'Italia come prima forza politica, con oltre il 25% dei voti. La leader Giorgia Meloni potrebbe così diventare la prima premier donna nella storia italiana. Servirà però qualche settimana prima di arrivare a un nuovo governo

LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI - Dopo le elezioni si attende qualche giorno per la proclamazione degli eletti da parte degli uffici elettorali presso le Corti d'appello. Quest'anno tale passaggio potrebbe essere più complicato per via della legge che ha 'tagliato' i parlamentari portandoli da 945 a 600