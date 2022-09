Elezioni, Conte: "Ci volevano fuori, grande rimonta del M5s"

Politica

Le proiezioni delineano una vittoria del centrodestra con Fratelli d’Italia primo partito italiano. Pd: “È una serata triste per il Paese”. M5S: “La rimonta è stata significativa, siamo il terzo partito”. Italia viva: “Soddisfatti, un mese fa il Terzo Polo non esisteva neanche”. Esulta il Ressemblement National di Marine Le Pen

"Indubbiamente non possiamo, alla luce dei dati visti finora, non attribuire la vittoria alla destra trascinata da Giorgia Meloni - dice la capogruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani, in conferenza stampa al Nazareno - È una serata triste per il Paese"