Arianna Meloni: non è vero Giorgia contro aborto

"Chi l'ha attaccata durante la campagna elettorale

dovrà ricredersi. Hanno detto che Giorgia è contro la legge 194 sull'aborto, ma non è vero. Lei è dalla parte delle donne e dei diritti acquisiti. Chi l'ha accusata lo ha fatto per renderla ridicola ma ha perso perche' mia sorella dimostrerà il suo valore e i suoi principi". Lo sostiene Arianna Meloni, sorella della leader di FdI, intervistata da La Stampa. Interpellata sulle radici del partito, erede dei neofascisti del Msi, Arianna Meloni sottolinea come la sorella: "Sarà in grado di far capire che non c'è alcun pericolo di ritorno del fascismo. Giorgia è spesso vittima di chi invidia la sua onestà, la sua capacità di non rispondere a certi poteri e quindi l'attacca al fine di demolirla. Ma gli italiani hanno dimostrato di apprezzarla e l'hanno votata a piene mani".