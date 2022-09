Lega: fiducia unanime a Matteo Salvini dal consiglio di via Bellerio

All’interno del consiglio nella sede della Lega in via Bellerio a Milano, gli esponenti del Carroccio hanno esplicitato la totale fiducia al segretario federale Matteo Salvini, la sua leadership, infatti, non è stata messa in discussione. Lo fanno sapere le fonti vicine al partito, con tutti i maggiori esponenti, da Zaia a Giorgetti, presenti all'incontro.

Lega fondamentale nella coalizione di centrodestra

“Due ore di lavoro con lo sguardo verso il futuro e ai problemi da risolvere grazie al nuovo governo di centrodestra” scrive la Lega in una nota, sottolineando come: “La Lega sarà parte fondamentale del governo”, con la volontà, unanime, di avere ancora Matteo Salvini come uomo simbolo al governo. Decisione confermato dal presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ai cronisti: "Abbiamo discusso dei congressi. E' andato tutto bene", "Salvini sì o no? "Salvini si", ha assicurato.

Rammarico per le percentuali

È evidente il rammarico per le percentuali guadagnate dalle parti via Bellerio, causate, secondo il consiglio, soprattutto dalla convivenza forzata con PD e Movimento 5 Stelle, con i 95 parlamentari eletti che, tuttavia, la Lega considera comunque un risultato importante.