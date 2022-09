Elezioni: analisi del voto di giovani, donne e disoccupati

3/9 ©Ansa

GIOVANI - Per gli elettori under 34, spiega invece YouTrend, il M5S rimane il primo partito. Cresce Fratelli d’Italia, poi il Pd che paga anche un dato positivo del Terzo Polo. In generale, i giovani hanno punito i partiti tradizionali, e una buona fetta dei giovanissimi ha scelto Sinistra Italia e Verdi, a dimostrazione dell’interesse per i temi ambientali. Una percentuale ha scelto il Partito Comunista di Marco Rizzo, che a livello nazionale si ferma allo 0,26% ma tra gli under 25 si attesta all’1,7%

