Ottantanove: cinquantuno alla Camera e ventotto al Senato. E' la nuova pattuglia M5S in Parlamento secondo il Viminale. Numeri in gran parte inattesi solo qualche settimana fa. A scorrere l’elenco dei nuovi parlamentari non ci sono esclusi eccellenti: la tagliola per loro è arrivata a luglio, quando Beppe Grillo ha deciso di stoppare eventuali deroghe al tetto dei due mandati, chiudendo anzitempo la carriera parlamentare di diversi big, da Roberto Fico a Paola Taverna, da Vito Crimi ad Alfonso Bonafede. Chi sono i parlamentari del M5S eletti alla Camera e al Senato