1/15 ©Ansa

C’è rammarico in via Bellerio per il voto di domenica. L’enorme successo del centrodestra porta la firma di Fratelli d’Italia e non quello della Lega, che a questa tornata elettorale si è fermata intorno al 9% dei voti. C’è però soddisfazione per i 95 parlamentari eletti, cifra fondamentale per la tenuta della coalizione sui banchi di Camera e Senato. Ecco chi sono i parlamentari della Lega che tornano in Parlamento. Alcuni candidati sono eletti in più di un collegio e devono scegliere quale seggio mantenere (nell’altro si scala al secondo della lista)

GUARDA IL VIDEO: Nuovo Parlamento, promossi e bocciati dalle elezioni