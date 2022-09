Chi sono i parlamentari eletti di Italia Viva alla Camera e al Senato

1/11 ©Ansa

IL RISULTATO – Italia Viva si è presentata alle elezioni politiche insieme ad Azione di Carlo Calenda: il Terzo Polo ha conquistato 21 seggi alla Camera e 9 al Senato. Alcuni candidati sono stati eletti in più collegi, quindi nelle prossime ore sceglieranno quale rappresentare e negli altri subentreranno i secondi in lista. Per ora, gli esponenti del partito di Matteo Renzi già certi di un posto in Parlamento sono 10: 7 a Montecitorio e 3 a Palazzo Madama. Ecco i nomi

