Circolano i primi nomi per il totoministri . Si allontana la possibilità per Matteo Salvini di ottenere nuovamente il Viminale. Nota della Lega dopo il Consiglio federale: "Saremo parte fondamentale del governo di centrodestra". Ma nella vecchia guardia del partito c'è chi chiede un passo indietro del segretario. Anche nel Pd si guarda al futuro, dopo l'annuncio dell'addio di Letta in vista del prossimo Congresso: da Bonaccini a Elly Schlein, i primi nomi dei candidati a sostituirlo iniziano già a circolare. ( LO SPECIALE ELEZIONI I DATI PER REGIONE E PER COMUNE ).