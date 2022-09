Prodi: "Pd partito da rifondare, non appoggerò nessuno al Congresso"

Il Partito democratico si è autodistrutto con i suoi conflitti interni, gli italiani vanno alla ricerca del fenomeno, Giorgia Meloni è estremamente abile, i Cinque stelle si sono spostati a sinistra perché hanno trovato un serbatoio lasciato vuoto. Romano Prodi è un fiume di parole n ell’intervista a La Stampa. L'ex presidente del consiglio e padre fondatore del partito di sinistra si confessa: “Per la nuova leadership del Pd non appoggerò nessuno, Elly Schlein come futura leader è una invenzione totale, non farò endorsement, non entrerò assolutamente nel congresso che farà il Pd, ma che personalmente chiedo dal 2019". Poi spiega: “Sono passati tre anni. Pensavo allora e penso ancora che sia urgente rifondare le basi ideologiche e programmatiche del Pd".

Prodi: gli italiani vanno alla ricerca del fenomeno

approfondimento

Pd, Letta: oggi è un giorno triste per l’Italia e per l’Europa

Se si va a congresso partendo dai nomi, vorrà dire che pure il Pd avrà scelto di affidarsi a un leader fenomeno" spiega Prodi nell'intervista a La Stampa. "A Bruxelles non sono chiamati a fare i tutori, ma vi sono regole europee che abbiamo sottoscritto e che devono essere rispettate" aggiunge Prodi. La vittoria di Fdi "è la naturale prosecuzione di una storia che dura da anni: gli italiani vanno alla ricerca del fenomeno. I partiti sono destrutturati e si vota per emozioni non con la ragione" . Per il Professore "Giorgia Meloni è estremamente abile. Per la capacità di cancellare ogni altra presenza e per come ha utilizzato la sua opposizione al governo Draghi. A suo favore possiamo dire che potrebbe essere la prima donna premier" conclude Prodi.