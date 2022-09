Chi è Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni

Giornalista, è accanto alla leader di FdI da 7 anni. I due vivono a Roma, non sono sposati e hanno una figlia, Ginevra, nata nel 2016. In passato Meloni ha più volte ironizzato: “Lui è di sinistra, spero che voti per me alle elezioni” ascolta articolo Condividi

Classe 1981, Andrea Giambruno è originario di Milano, ha 41 anni ed è un noto giornalista nonché autore di diversi programmi. Prima di iniziare la carriera televisiva si è diplomato al liceo scientifico di Monza e si è laureato in Filosofia all'università Cattolica di Milano. I due si sono conosciuti in uno dei programmi dove lavorava Giambruno: un incontro buffo che ha subito avvicinato i due Come lei stessa ha raccontato, GIorgia Meloni, prima di entrare sul set, aveva chiesto di mangiare qualcosa. Le venne consegnata una banana che non riusciva a finire e così l’ha lasciata a Giambruno, scambiandolo per un assistente. Il giornalista racconta che quello scambio per lui è stato un colpo di fulmine e che da allora ha iniziato a corteggiare Meloni fino a conquistarla.

I ringraziamenti di Giorgia Meloni al compagno approfondimento Spagna, Giorgia Meloni: no alla lobby Lgbt, sì alla famiglia naturale Al compagno sono andati anche i ringraziamenti di Giorgia Meloni, nel commentare il risultato elettorale: "Voglio ringraziare la mia famiglia, Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me". In più occasioni lla leader di FdI ha ironizzato sul fatto di avere una sorta di "nemico in casa" perché Andrea è di sinistra. Ospite in una puntata de Il Testimone condotto da Pif, aveva dichiarato: "Il mio compagno è di sinistra, adesso penso che voterà per me alle prossime elezioni. Discutiamo sui gay, sui temi etici, sulla legalizzazione delle droghe leggere. Non la pensiamo nella stessa maniera".

Il primo "first Gentleman"? leggi anche Stalking, Giorgia Meloni ai giudici: "Ho paura per mia figlia" Giambruno potrebbe essere il primo "First Gentleman" della storia della Repubblica Italiana. Con Giorgia Meloni hanno deciso di tenere privata la loro storia, soprattutto per difendere la privacy della figlia. Dopo aver vissuto tanti anni a Milano, e in parte anche a Monza, oggi vive a Roma, in modo da poter stare vicino alla sua famiglia.