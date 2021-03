Tutti i segretari del Pd da Veltroni a Letta

L’ex sindaco di Roma è stato il primo a ricoprire il ruolo nel 2007, anno della fondazione del partito. Dopo di lui Franceschini, Bersani, Renzi, Martina e le reggenze di Epifani e Orfini. Dopo la segreteria di Zingaretti, che si è dimesso a inizio 2021, il 14 marzo è stato eletto Enrico Letta Condividi:

Da Veltroni a Letta. Sono sette, più i reggenti, i segretari del Pd che si sono susseguiti dalla fondazione del partito nel 2007 fino all'addio di Nicola Zingaretti e l'elezione di Enrico Letta. Quattordici anni di guida dei dem, intervallati da elezioni politiche, dimissioni e abbandoni. Walter Veltroni: 27 ottobre 2007 - 21 febbraio 2009 Il primo segretario politico nazionale del Partito Democratico, nato ufficialmente il 14 ottobre 2007, è Walter Veltroni. L'allora sindaco di Roma, che alle primarie di quel giorno corre contro Rosy Bindi, Enrico Letta, Mario Adinolfi, Pier Giorgio Gawronski e Jacopo G. Schettini, vince con il 76% dei voti. La sua nomina viene ratificata dai membri dell'Assemblea Costituente Nazionale il 27 ottobre. Il suo incarico dura fino al 17 febbraio 2009, quando si dimette dopo le sconfitte elettorali alle elezioni politiche dell'aprile 2008 e a quelle regionali del 2009 in Sardegna. Durante il mandato, dopo la sconfitta alle elezioni del 2008, diventa presidente del Consiglio dei Ministri nel governo ombra del Partito Democratico, il secondo di questo tipo in Italia dopo quello del PCI guidato da Achille Occhetto. Dario Franceschini: 21 febbraio 2009 - 7 novembre 2009 Il 21 febbraio 2009, dopo l'uscita di scena di Veltroni, viene eletto segretario del Partito Democratico Dario Franceschini, già Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nei governi D'Alema II e Amato II e primo presidente del gruppo dell'Ulivo alla Camera dei deputati dal 2006 al 2008. Franceschini viene eletto dall'Assemblea Nazionale con 1047 preferenze, battendo Arturo Parisi. È segretario del Pd durante le elezioni europee del 2009 e conduce le trattative con Martin Schulz che portano alla nascita del Gruppo dei Socialisti e Democratici Europei. Franceschini poi si candida alle primarie del 25 ottobre 2009, ma viene sconfitto da Pier Luigi Bersani. Dal 22 febbraio 2014 all'1 giugno 2018 è ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo prima nel governo Renzi e poi nel governo Gentiloni.

Pier Luigi Bersani: 7 novembre 2009 - 20 aprile 2013 Dal 7 novembre 2009 il nuovo segretario del Pd è Pier Luigi Bersani, eletto alle primarie del 25 ottobre dove ha sconfitto gli avversari Dario Franceschini e Ignazio Marino. Già presidente della Regione Emilia-Romagna tra il 1993 e il 1996, è stato ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato nei governi Prodi I e D'Alema I, ministro dei Trasporti e della Navigazione nei governi D'Alema II e Amato II, e ministro dello Sviluppo economico nel governo Prodi II. Nel 2012 si candida alle Elezioni primarie di "Italia. Bene Comune" per scegliere il candidato premier del centrosinistra alle elezioni politiche del 2013: corre contro l'allora sindaco di Firenze Matteo Renzi, il presidente della regione Puglia e presidente di SEL Nichi Vendola, il consigliere della regione Veneto Laura Puppato e l'assessore al Bilancio del comune di Milano Bruno Tabacci. Risulta in testa dopo il primo turno e alla fine, il 2 dicembre 2012, vince il ballottaggio contro Renzi. Alle politiche del 24 e 25 febbraio 2013 la coalizione di centrosinistra vince, ma ha la maggioranza solo alla Camera e non al Senato. Bersani viene incaricato dal capo dello Stato Giorgio Napolitano di trovare i numeri per formare un nuovo governo, ma il segretario Pd alla fine rimette il mandato esplorativo che non ha avuto esito positivo. Il 19 aprile dello stesso anno, dopo il fallimento delle candidature al Quirinale di Franco Marini e Romano Prodi, annuncia l'intenzione di dimettersi da segretario del Pd, cosa che fa il giorno successivo quando Napolitano viene rieletto per il secondo mandato. Nel 2017, in disaccordo con Renzi sulla linea politica del Pd, esce dal partito per fondare con Roberto Speranza, Massimo D'Alema ed Enrico Rossi "Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista". Guglielmo Epifani: 11 maggio 2013 - 15 dicembre 2013 (reggente) A prendere il posto di Bersani, l'11 maggio 2013, è Gugliemo Epifani, nominato segretario reggente del Pd dall'Assemblea del partito con 458 voti su 534. L'ex segretario generale della Cgil rimane in carica fino al 15 dicembre, quando viene sostituito da Matteo Renzi, vincitore delle primarie dell'8 dicembre. Anche Epifani, come Bersani, lascia il Pd nel 2017 a causa di divergenze con Renzi e aderisce ad "Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista".

Nicola Zingaretti: 17 marzo 2019 - 14 marzo 2021 Le primarie del 3 marzo 2019 sono vinte dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che ottiene il 66% dei voti sconfiggendo gli sfidanti Maurizio Martina e Roberto Giachetti. Viene ufficialmente proclamato segretario del partito il 17 marzo, con il voto dell'Assemblea nazionale a Roma. "Dobbiamo cambiare, serve un partito aperto", il suo primo messaggio da leader. Il 30 marzo presenta il nuovo logo scelto per correre alle elezioni europee: il classico simbolo del Pd, insieme alla scritta "Siamo Europei" su sfondo blu e quella "Socialisti e democratici" (Pse) su sfondo rosso. Dopo due anni, in cui il Pd ha appoggiato prima il governo Conte bis che l'esecutivo Draghi, Zingaretti decide di lasciare la guida del partito, polemizzando sulla troppa attenzione interna per le poltrone.