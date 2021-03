Pd, Letta verso l'elezione a segretario. Il discorso. DIRETTA

La relazione dell'ex premier all'assemblea nazionale del partito nella sede di largo del Nazareno. Per la prima volta, a causa del Covid, i lavori sono in videoconferenza

"Voglio iniziare ringraziando Nicola Zingaretti. Ti ringrazio per avermi cercato, lavoreremo insieme". Sono le prime parole di Enrico Letta, nella sua relazione davanti all'assemblea del Partito democratico che oggi lo eleggerà nuovo segretario. Per la prima volta, causa Covid, i lavori degli oltre mille delegati sono in videoconferenza. Letta è l'unico candidato alla segreteria del Pd. Lo ha reso noto la presidente Valentina Cuppi. Sono pervenute, ha spiegato 314 sottoscrizioni con firme autografe di membri dell'assemblea, più 97 mail di sottoscrizione e altri 302 nominativi: in tutto 713 sottoscrizioni.