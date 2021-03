È il giorno di Enrico Letta, che oggi sarà rieletto segretario del Pd a distanza di sette anni dalla sua uscita di scena. L'assemblea dei Dem dovrebbe riportare l'ex premier a capo del partito con un'elezione all'unanimità, dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti , annunciate lo scorso 4 marzo. Tutte le correnti del Pd hanno annunciato il Sì a Letta che nel discorso della sua candidatura, avvertirà le correnti di non volere "vendette" ma "lealtà", no al leaderismo e all'unanimismo ma un "confronto franco'" E lancerà la sfida di una svolta attraverso un'apertura del partito all’esterno, con la partecipazione diretta dei circoli e forme organizzative nuove per aprire le porte alle tante associazioni già impegnate nella società. "Le ultime aggiunte, le ultime correzioni. Ci vediamo oggi alle 11.45 sulla pagina Facebook del Pd e di Immagina Web", ha scritto stamattina Letta su Twitter .

Letta dovrebbe disegnare un Pd promotore di un centrosinistra allargato dai liberaldemocratici alla sinistra passando per i Cinque stelle, senza sudditanze verso gli alleati e con la capacità di caratterizzarsi con la propria identità nell'esperienza inedita del governo Draghi. Il ritorno di Letta è stato preceduto da contatti con tutti i capi delle tante aree che compongono il Pd, da telefonate con Draghi e anche con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Agli oltre mille delegati dell'assemblea, che alla vigilia hanno firmato il sostegno alla sua candidatura (oltre seicento già nel pomeriggio), dall'inedito 'palco' di una diretta streaming chiederà "lealtà, serietà e verità" nei rapporti. Letta chiede regole d'ingaggio chiare, perché la mancanza di rispetto reciproco ha fatto precipitare il partito in una profondissima crisi. Per uscirne, il Pd deve "aprirsi" e "smettere di parlare di se stesso ma offrire soluzioni al Paese".

Letta vuole un Pd aperto

Aprirsi per Letta vuol dire partire dalle due settimane di dialogo annunciato con i circoli sulle linee programmatiche che indicherà in assemblea. E poi sperimentare forme di partecipazione nuova, anche per le associazioni della società civile che spesso trovano le porte dei partiti chiuse. Nel discorso, Letta indicherà anche esperienze sperimentate all'estero per "trasformare la retorica della partecipazione in un processo vero" e dar vita a modelli di rigenerazione della democrazia oggetto di studio da parte di tanti partiti progressisti. E' un discorso che si interseca con quello della riforma della politica, dalla legge elettorale ai regolamenti parlamentari, ma soprattutto dalla esaltazione della intermediazione sociale, dopo "la sbornia di disintermediazione" e di progetti leaderistici che hanno fallito o addirittura si sono rivelati pericolosi per la democrazia, come con Trump. La proposta al Paese sarà declinata nell'alveo di un sostegno pieno a Draghi. Sostenibilità ambientale, giustizia sociale, innovazione: ecco i tre pilastri attorno a cui fare ruotare le proposte, a partire dal Recovery plan, per un Paese dove ci sono grandi aree di marginalità che rischiano di alimentare rassegnazione e spinte antisistema.