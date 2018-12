Congresso Pd, chi sono i candidati in corsa per la segreteria

Si avvicina il congresso per scegliere il nuovo segretario del Partito Democratico e va definendosi il quadro delle candidature. In sette avevano annunciato la propria corsa nella sfida delle primarie del 3 marzo 2019, poi diventati sei dopo che il senatore Matteo Richetti ha annunciato, il 27 novembre, il suo ritiro per appoggiare la candidatura di Maurizio Martina. Infine la corsa è tornata a 7 dopo la discesa in campo di Maria Saladino. Ecco chi sono i candidati (DA VELTRONI A MARTINA, TUTTI I SEGRETARI DEL PD).

Nicola Zingaretti

Il presidente della regione Lazio, già ex presidente della provincia di Roma, è stato il primo ad annunciare la sua candidatura. 53 anni, ex dirigente dei Democratici di Sinistra (Ds), è sostenuto dall’area oggi guidata da Andrea Orlando, da Areadem (Franceschini e Fassino) e dall'ex premier Paolo Gentiloni. Per lanciare la sua proposta politica a metà ottobre ha organizzato “Piazza Grande”, una due giorni a Roma in cui ha spiegato che la sua è una candidatura all'insegna del "noi". Un “noi” che per il presidente del Lazio significa “una forza popolare che partirà dai territori” e che “combatterà per vincere”.

Marco Minniti

Tra i principali sfidanti di Zingaretti c'è l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti, che dopo un periodo di riflessione ha deciso di candidarsi. Classe 1956, ex dirigente del Pci, ha poi militato nei Ds. È stato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio nei due governi D’Alema. Dal 2016 al 2018 è stato titolare del Viminale nel governo Gentiloni. È appoggiato anche dai renziani, anche se sostiene di non essere “lo sfidante renziano”. La sua agenda prevede una “sinistra riformista”, contro “il nazionalpopulismo” di Lega e M5s. Parole d’ordine: “Sicurezza e libertà”.

Francesco Boccia

Terzo a scendere in campo, 50 anni, pugliese, dal 2008 è deputato del Pd. Economista di formazione, professore in diversi Atenei, ha portato avanti una battaglia a favore della “web tax”. È vicino al governatore della Puglia Michele Emiliano. Spesso in polemica con Renzi, ha dichiarato che non c’è "nessuno scandalo a dialogare con il M5s". "La rottamazione ha fallito clamorosamente - ha detto - è stato un disastro culturale e politico. Ora si riparte dai mercati rionali. Il Sud è la priorità assoluta e non si interviene con oboli e sussidi".

Dario Corallo

È il più giovane tra tutti i candidati e il meno conosciuto. 30 anni, una laurea in filosofia, è membro della segreteria nazionale dei Giovani democratici e ha un programma radicale. Via tutti, ma proprio tutti i dirigenti attuali: "La delusione e il senso di nausea dell'attuale classe dirigente del Pd è in grado di ricomporre un popolo". Poi una "Rivoluzione" non in senso "grillino" ma nella direzione di un ritorno ai fondamentali della sinistra socialista, ivi compreso il ripristino del finanziamento pubblico ai partiti che garantisce l'accesso a tutti alla competizione democratica. "Il Pd in sé è una promessa mai mantenuta: avrebbe dovuto essere il luogo di coinvolgimento delle masse popolari e invece è diventato il luogo dell'esclusione", denuncia.

Cesare Damiano

Classe 1948, di Cuneo, ex ministro del Lavoro del secondo governo Prodi, ha un passato da dirigente sindacale della FIOM e della CGIL. Come Zingaretti, anche lui proviene dai Ds. Il suo nome nel corso del suo mandato ministeriale è legato all'attuazione della riforma della previdenza complementare (il cosiddetto Trattamento di Fine Rapporto, o Tfr). Nel 2015 è uno dei promotori della nascita della nuova corrente all'interno del Pd Sinistra è cambiamento, formata da esponenti posizionati a sinistra rispetto al governo Renzi e contrari a molte misure contenute nel Jobs Act.

Maurizio Martina

Maurizio Martina ha deciso di candidarsi, dopo essersi dimesso dalla carica di segretario il 17 novembre, in apertura dei lavori dell’Assemblea Nazionale. 40 anni, di Bergamo, inizia la militanza politica nei Ds. Dopo essere stato consigliere regionale in Lombardia, è ministro dell’Agricoltura dal 2014 al 2018: è il primo firmatario della legge contro il Caporalato e lo sfruttamento del lavoro nero in agricoltura. Dopo la pesante sconfitta alle elezioni politiche di marzo, viene scelto come segretario reggente per traghettare il partito nella fase che porta al congresso. Il 22 novembre ha sciolto le riserve: correrà anche lui alle primarie dem per un nuovo mandato da segretario.

Maria Saladino

Nella rosa dei nomi l’ultima a ufficializzare la sua candidatura è, il 26 novembre, Maria Saladino, iscritta al Partito Democratico dal 2014, fondatrice dell'associazione "Piazza dem" e unica donna in corsa. "Ho deciso di rivolgermi ai Circoli ed alle Piazze, perché riconosco il difficile ruolo di trincea che si vive sui territori e come la gente, che vive bisogni e disagi, sia sfiancata socialmente", ha spiegato Saladino annunciando la sua candidatura e ricordando di aver contribuito alle scorse europee, dove si candidò, "con circa 26mila preferenze al 41% totale ottenuto dal PD, grazie ad una rete di giovani che sfidarono, già all'epoca, la difficoltà di trovare spazio per dichiarare la necessità di rinnovamento e cambiamento all'interno del nostro partito".

Data ultima modifica 28 novembre 2018 ore 16:30