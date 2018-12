Primarie Pd, Giachetti e Anna Ascani si candidano alla segreteria

Alle primarie del Pd del prossimo 3 marzo correranno, insieme, anche Roberto Giachetti e Anna Ascani, che hanno annunciato oggi la loro candidatura in una diretta Facebook. L’obiettivo, hanno spiegato, è dare una "casa" a quella parte del Pd che "non si riconosce nelle posizioni di Zingaretti e Martina". (CHI SONO I CANDIDATI - LA STORIA DEL PARTITO - TUTTI I RISULTATI DAL 2007 A OGGI - TUTTI I SEGRETARI)

La raccolta firme entro domani

“Una candidatura nata insieme, che andrà avanti insieme in perfetta sintonia e in parità", che rappresenta "un'altra opzione" e "non una corrente", ha detto Giachetti nella diretta Facebook. "Il congresso non può essere solo ad appannaggio di Martina e Zingaretti, pur avendo per loro assoluto rispetto", ha premesso, aggiungendo: "Ci siamo confrontati con Anna e insieme abbiamo pensato che fosse giusto che chi di noi non se le sente di farlo in quel modo (con un accordo politico con il segretario uscente Martina, ndr), possa farlo direttamente, mettendo a disposizione una candidatura, e noi proviamo". "È lo step numero uno - ha detto Giachetti - Entro domani alle 18 c'è bisogno che ognuno di voi si attivi per raccogliere quante più firme possibile. Noi abbiamo firmato, ce ne mancano 1498".

Ascani: avanti nel partito con chi ha condiviso la linea Renzi

"Sia chiaro, continueremo ad andare avanti insieme in questo partito tra tutti quelli che hanno condiviso" la linea di Matteo Renzi, ha detto Ascani, assicurando che "non c'è niente di costruito e artefatto". "Nella mia libertà ho preso la decisione, non legata a una corrente, ma figlia della mia posizione" tenuta da sempre, ha aggiunto Giachetti, perché “penso ci sia una realtà nel Pd che non può non essere presente”.