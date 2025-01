Elisabetta Belloni nominata consigliera diplomatica di von der Leyen

Elisabetta Belloni, ex direttrice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), è stata nominata Chief Diplomatic Adviser (consigliera diplomatica) della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Belloni entrerà a far parte del servizio di consulenza Idea di Palazzo Berlaymont, nato con l'obiettivo di fornire alle policy comunitarie "idee innovative e uno spazio per la ricerca interdisciplinare e la collaborazione sulle priorità fondamentali”. Il servizio Idea risponde direttamente alla presidente von der Leyen.