Chi è Vittorio Rizzi, nuovo direttore Dis dopo dimissioni di Belloni

Un nuovo capitolo si apre per l'intelligence italiana. La premier Giorgia Meloni, durante la tradizionale conferenza stampa annuale , ha annunciato la nomina del prefetto Vittorio Rizzi come nuovo direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (Dis), succedendo all’ambasciatrice Elisabetta Belloni, che ha deciso di lasciare l’incarico con quattro mesi di anticipo, fissando la sua uscita per il 15 gennaio. Il suo successore è stato individuato in una rosa ristretta di candidati, che includeva anche i direttori dell’Aisi, Bruno Valensise, e dell’Aise, Gianni Caravelli. Quest’ultimo, proprio in queste ore, è stato impegnato a Teheran per il rimpatrio della giornalista Cecilia Sala , appena liberata dal carcere iraniano di Evin. Anche i vice di Belloni, Giuseppe Del Deo e Alessandra Guidi, erano stati presi in considerazione, ma la loro permanenza ai vertici delle rispettive Agenzie è stata ritenuta strategica.

La carriera

Vittorio Rizzi, attuale vice direttore dell’Aisi, vanta una lunga carriera ai vertici delle forze di polizia. Con una solida esperienza maturata nel contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata, è stato vice capo vicario della Polizia di Stato e ha ricoperto incarichi chiave, come la guida delle Squadre Mobili di Venezia, Milano e Roma. A Bologna ha diretto le indagini sull’omicidio di Marco Biagi, mentre a L’Aquila ha operato come questore. In seguito, ha assunto il ruolo di direttore dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza di Palazzo Chigi e, da prefetto, ha diretto prima l’Anticrimine e poi la Polizia Criminale. Attualmente, è anche docente di Criminologia presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma.

I candidati alla successione all'Aisi

Con la promozione di Rizzi alla guida del Dis, si apre ora la partita per la sua successione come vice direttore dell’Aisi. Tra i nomi più accreditati spicca quello del generale Leandro Cuzzocrea, attuale capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, che appare in vantaggio rispetto all’altro candidato, il generale dei Carabinieri Mario Cinque, vicecomandante generale dell’Arma. Il processo di nomina è stato seguito da vicino dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Antonio Mantovano, delegato alla Sicurezza della Repubblica. Mantovano ha avviato le consultazioni con le opposizioni, come prassi per raccogliere il loro parere sulla scelta del nuovo direttore del Dis. Sarà sempre lui a riferire al Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in merito alle nomine.