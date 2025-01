Giorgia Meloni, alle 11 la conferenza stampa della premier. DIRETTA

Sono 160 i giornalisti accreditati per la conferenza stampa. Al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti sono giunte 95 richieste per porre una domanda a Giorgia Meloni, e di queste ne sono state sorteggiate 40. Per la stampa estera sono state sorteggiate quattro testate: ERT Tv Greca, The Times di Londra, Politico di Bruxelles e Rossiya Segodnya di Mosca.