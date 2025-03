Ventotene, la nipote di Spinelli: "La premier Meloni studi la storia"

"La signora Meloni dovrebbe studiare meglio la storia, anche quella scritta da mio zio Altiero". Così Gioconda Spinelli, nipote di Altiero, il padre politico del federalismo europeo e autore del Manifesto di Ventotene, ha risposto duramente, in un'intervista a La Stampa, alle parole della premier Giorgia Meloni. Nel corso del suo intervento alla Camera, la presidente del Consiglio ha letto alcuni passaggi del Manifesto di Ventotene, uno dei testi fondanti dell'Unione Europea, tra cui "la metodologia politica democratica sarà un peso morto nella crisi rivoluzionaria". "Non so se questa è la vostra Europa, ma certamente non è la mia. Non mi è chiarissima neanche la vostra idea di Europa", ha detto Meloni scatenando le reazioni dei gruppi di opposizione, che hanno chiesto alla premier di scusarsi. La presidente del Consiglio ha poi risposto: "Ho fatto arrabbiare? Ho letto un testo… non capisco cosa ci sia di offensivo. Un testo si può distribuire ma non leggere? È un simbolo? Non l'ho distorto, l'ho letto".