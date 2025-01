Almasri, Parlamento in stop fino a martedì: "Meloni riferisca in Aula"

Lo scontro tra il governo e la minoranza si alza: i lavori di Camera e Senato sono sospesi, in segno di protesta per una mancata rapida informativa sulla vicenda che vede indagata la premier Meloni per peculato e favoreggiamento, insieme ai ministri Nordio e Piantedosi e al sottosegretario di Stato Mantovano. A difenderli davanti al Tribunale dei ministri sarà Giulia Bongiorno

Le opposizioni: "Meloni venga a riferire in Aula"

A scatenare la protesta delle opposizioni è stato il rinvio dell’informativa sul caso dei ministri Nordio e Piantedosi. Si chiede adesso, come fa ad esempio la leader dem Elly Schlein, che sia la stessa Meloni a presentarsi in Aula per "dire la verità al Paese". Il sottosegretario di +Europa Riccardo Magi fa invece notare come "i ministri Salvini e Santanchè hanno riferito in Parlamento anche su materie sulle quali erano in corso indagini nei loro confronti, è inaccettabile che il governo si rifiuti di riferire". Giuseppe Conte va all'attacco: "Sapete quante volte sono stato denunciato nel periodo Covid" mentre "lavoravo giorno e notte per proteggere il Paese?".

Il vertice su Libia e migranti

Intanto Meloni, quasi a rimarcare l'importanza del dossier libico per la sicurezza nazionale italiana, nel pomeriggio del 29 gennaio presiede un vertice a Palazzo Chigi per discutere del forte aumento di sbarchi del mese (intorno al +80% sullo stesso periodo del 2024). Per il governo la causa è il vuoto di potere apertosi su parte della costa della Tripolitania, da cui sono partite decine e decine di imbarcazioni verso Lampedusa. Si punta a stringere accordi con Bangladesh e Pakistan, Paesi di provenienza di gran parte dei migranti arrivata in Italia in questa prima parte del 2025.