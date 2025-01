Caso Almasri, l’ultima scintilla nell’arena della giustizia che cambia

La fiducia dell'opinione pubblica nelle toghe è diminuita e la maggioranza di Giorgia Meloni, litigiosa su tanti punti, dopo il caso Almasri e il trasferimento dei migranti in Albania, si è compattata su quella che a inizio legislatura era la bandiera di Forza Italia. In questo scenario, la riforma della giustizia è l'unica che marcia spedita, in attesa della prossima scintilla