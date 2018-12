Primarie Pd, Marco Minniti ritira la candidatura

Marco Minniti annuncia il ritiro della sua candidatura alle primarie del Pd. L’ex ministro dell’Interno abbandona la corsa per diventare segretario dem e in un’intervista a Repubblica spiega di averlo fatto "per salvare il partito". Già nelle scorse ore erano emerse indiscrezioni che davano Minniti vicino al passo indietro (TUTTI I CANDIDATI).

“Spero esca leadership forte”

L'ex ministro si augura che dalle primarie esca "una leadership forte” e spiega: "Quando ho dato la mia disponibilità alla candidatura, sulla base dell'appello di tanti sindaci e di molti militanti che mi hanno incoraggiato e che io ringrazio moltissimo, quella scelta poggiava su due obiettivi: unire il più possibile il nostro partito e rafforzarlo per costruire un'alternativa al governo nazionalpopulista" (TUTTI I SEGRETARI PD).

Ieri l’incontro con Lotti e Guerini

Ieri Minniti ha incontrato Luca Lotti e Lorenzo Guerini che gli avevano ribadito il sostegno dell’ala dell’ex premier Renzi, che però ha detto: “Non mi occupo io del Congresso”. La decisione riporta alta tensione nel Pd, che ha fissato al 3 marzo le primarie aperte e che vedevano nei sondaggi Minniti, candidatosi lo scorso 18 novembre, a pochi punti da Nicola Zingaretti, dato per favorito (LA STORIA DEL PD).

Salvini: “Spiace non ci sia un’opposizione"

Tra i primi a commentare la decisione di Minniti, l'attuale ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Spiace che non ci sia un'opposizione in Parlamento. Un governo lavora meglio se ha un'opposizione organizzata, in salute e costruttiva. Mi spiace per gli italiani che credevano ancora in una sinistra seria, mi auguro che esca velocemente dal buio".

Data ultima modifica 06 dicembre 2018 ore 07:56