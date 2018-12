Pd, dubbi sulla candidatura di Minniti alle primarie: ipotesi ritiro

L'ex ministro dell'Interno Marco Minniti avrebbe messo in stand by la decisione di candidarsi alla segreteria del Partito democratico (CHI SONO I CANDIDATI IN CORSA), annullando la partecipazione a tutte le trasmissioni tv e radiofoniche per i prossimi tre giorni. L'ipotesi del ritiro circola con insistenza negli ambienti del partito: l’ex ministro si sarebbe preso qualche giorno di riflessione prima di decidere. La notizia è legata a una certa irritazione tra gli esponenti più vicini a Minniti per il ruolo marginale che starebbe giocando l'area di Matteo Renzi. "Sconcerto e irritazione" si registrano in risposta anche tra gli esponenti renziani: alcuni la considerano una mossa tattica dell'ex ministro nella trattativa per favorire i suoi nelle liste per il congresso. Altri invece si chiedono se sia il caso di andare avanti con Minniti candidato. L’ex ministro dell’Interno ci aveva pensato per settimane, prima di decidere di candidarsi lo scorso 18 novembre.

Renzi: "Non mi occupo del congresso del Pd"

L'ex premier intanto continua a restare fermo sul proprio disimpegno dalle vicende congressuali: "Come sapete non mi occupo del congresso del Pd", risponde a chi gli chiede dell'irritazione manifestata da Minniti. In seguito è l'ufficio stampa dello stesso Renzi a ribadire freddamente: “Matteo Renzi ha comunicato ufficialmente oltre un mese fa che sarebbe stato fuori dal dibattito interno del Partito Democratico. E in queste settimane si è attenuto rigorosamente a questo principio. Ogni fantasiosa ricostruzione sul ruolo di Renzi nel congresso PD è dunque destituito di ogni fondamento".

Ipotesi "pretattica" per "stanare Renzi"

"Non vedo dubbi sulla candidatura, che è convincente", dice Ettore Rosato, vicepresidente della Camera ed esponente renziano di rilievo. Qualcuno parla di "pretattica", per stanare Renzi e farlo impegnare. Minniti continuerebbe a essere infastidito dalla lontananza dell'ex premier dalle vicende del congresso Pd. Il malcontento di Minniti potrebbe sfociare quindi in una rinuncia alla candidatura. Lo stallo però riporta la tensione nel Pd, che ha fissato al 3 marzo le primarie aperte e che vedrebbe nei sondaggi Minniti a pochi punti da Nicola Zingaretti, dato favorito. Un eventuale forfait rimescolerebbe le carte.

Zingaretti: "Spero non sia gioco macabro per distruggere il Pd"

Tra gli altri candidati, Zingaretti commenta: "Per il Pd sono preoccupato e allarmato. Spero che qualcuno non abbia deciso di distruggere il Pd e stia giocando a un gioco macabro, e non dobbiamo permetterlo. Il Pd va cambiato, non picconato con le furbizie". Dall'area di Francesco Boccia si esprimono dubbi sulla reale volontà di Minniti di ritirarsi. "Continuiamo sulla nostra strada uniti e aperti, domani presentiamo le nostre idee sul partito", dicono fonti vicine a Maurizio Martina. Esplicito Dario Corallo: "O Renzi continua a non volersi esporre o hanno problemi nel comporre le liste. È evidente che il congresso è ormai un bluff al quale credono solo i suoi dirigenti".

