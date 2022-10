"Quando ho visto uscire Liliana Segre e ho visto entrare Ignazio La Russa, first reaction shock", ha ironizzato il leader di Italia Viva in merito ai nuovi nomi eletti alle presidenze di Camera e Senato. Sul futuro del partito nel governo ha confermato: "Il Terzo polo resta all'opposizione" ascolta articolo Condividi

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi è ospite della seconda giornata di Live In Firenze 2022. "Siamo nel salone più bello del mondo", ha esordito. Tra gli argomenti trattati, i nuovi eletti alle presidenze di Camera e Senato. Renzi ha ironizzato sul cambio a Palazzo Madama: "Quando ho visto uscire Liliana Segre e ho visto entrare Ignazio La Russa, first reaction shock". E ha assicurato: "Non è stato eletto con i voti di Italia Viva". Per quanto riguarda i dissapori tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, il leader di Italia viva ritiene che siano "una manfrina. Fanno finta di litigare ma è un gioco interno alla coalizione". Una coalizione, ha spiegato l'ex sindaco di Firenze, che "non è maggioranza nel Paese. E' maggioranza in Parlamento grazie alla follia del Pd che non ha voluto fare alleanze". (LA DIRETTA SU LIVE IN FIRENZE - SECONDA GIORNATA)

Renzi: "Terzo polo resta all'opposizione" leggi anche Live In Firenze, Fitto: parole Meloni su Berlusconi sono chiare "Io non sarò mai dalla parte di Giorgia Meloni", ha confermato il leader di Italia viva parlando del futuro del partito. "Anche se rispetto Meloni come persona non la voterò mai. Terzo Polo non voterà la fiducia, al governo con Meloni non ci andremo. Resteremo all’opposizione". Con Calenda "tutto bene. Siamo all'opposizone insieme e cercheremo di lavorare affiché l'Italia abbia delle risposte. La mia prima proposta di legge l'ho copiata da Renzo Piano. Quando ero presidente del Consiglio gli chiesi di fare un progetto sul dissesto idrogeologico". Così Matteo Renzi ha presentato il progetto Casa Italia: "Spero che lo votino tutti perché questo progetto serve al Paese. Parliamo di queste cose, non delle divisioni tra i partiti". E Draghi? "Un po' si riposerà ma poi sarà ancora utile al Paese. Io un po' di idee le ho: sarà ancora utile all'Italia e all'Europa".

Le parole rivolte ai giovani approfondimento Live In Firenze, rivivi la prima giornata dell'evento "Siamo stati tra i più votati dagli italiani in età universitaria. Ai giovani diciamo: 'Il mondo è vostro, ma dovete scegliere se volete un Paese che vi dà il reddito di cittadinanza o un Paese che scommette su giovani e start up'", ha detto Renzi. "Non accontentatevi di restare in superfice. Chiedetevi il perché delle cose. Approfondite, studiate. Le sigle dei partiti passano. La vostra capacità di essere cittadini veri no".