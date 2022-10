Sky TG24 Live In Firenze, la prima giornata in DIRETTA

Poroshenko: “Aiutateci a salvare l’Europa”

“Grazie alle giovani generazioni italiane per il sostegno all’Ucraina. Per favore continuare a lottare per l’unità del mondo democratico: la vostra missione più importante è difendere il mondo basato sulle regole democratiche. Il futuro dell’Europa ora si decide in Ucraina, per favore aiutateci a salvare l’Europa e siate al fianco dell’Ucraina”: è questo il messaggio iniziale di Petro Poroshenko, ex presidente dell’Ucraina.