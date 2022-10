Il futuro del centrodestra e quello dell'Italia. Sono questi i temi toccati nel corso del panel che ha visto protagonisti nel corso della prima giornata di Live In Firenze Attilio Fontana (presidente della Regione Lombardia), Luigi Brugnaro (sindaco di Venezia) e Marco Marsilio (presidente della Regione Abruzzo) (LA DIRETTA SU LIVE IN FIRENZE - PRIMA GIORNATA). Al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a tenere banco è stata ovviamente l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Attilio Fontana ha esordito dichiarando di aver "molto apprezzato il discorso del presidente del Senato Ignazio La Russa, specialmente per quanto riguarda la parte sulla riconciliazione". Per quel che concerne la sua elezione, evidentemente, "ci sono state difficoltà e incomprensioni, ma sono convinto che già nei prossimi giorni saranno superate. Anche perché, per la prima volta dopo molto tempo, avremo un governo e una maggioranza forti e finalmente scelti dagli italiani".

"L'Italia non può più aspettare"

Anche per Marsilio, esponente di Fratelli d'Italia, si è trattato di "un incidente di percorso già superato, lo dimostra il fatto che Lorenzo Fontana sia stato votato da tutta la maggioranza, Forza Italia compresa". Per il presidente della Regione Abruzzo, da questo momento in poi "ogni personalismo va superato. Con Regioni e città dovremo lavorare al fianco del governo, al fine di risolvere questioni molto urgenti. "Non si poteva, e non si può, perdere tempo perché l'Italia non può aspettare", conferma Brugnaro, ribadendo che dopo l'incidente occorso per la presidenza del Senato, "vanno coinvolte tutte le forze politiche. Sono comunque certo che saranno cinque anni di governo fruttuoso quelli che ci attendono".