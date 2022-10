Lorenzo Fontana, chi è il nuovo presidente della Camera

Nato a Verona nel 1980, è vicesegretario responsabile esteri della Lega dal 2016. È stato eurodeputato, parlamentare, ministro per la Famiglia e le disabilità, vicepresidente della Camera e titolare degli Affari europei. Molto vicino a Salvini, è considerato l'esponente di punta dell'ala radicaledel partito. Ultraconservatore e tradizionalista, da sempre ha messo in primo piano nella sua attività politica la sua fede cattolica. In prima fila contro aborto e unioni civili