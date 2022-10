Non è un Parlamento per debuttanti. O almeno non in alta percentuale. Saranno solo il 41% i deputati e senatori a sedere per la prima volta alla Camera e al Senato. Dunque su 600 rappresentati nelle due ali del Parlamento, quelli all’esordio saranno meno di 250. Vediamo come sono distribuiti nei vari partiti ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - DOPO IL VOTO: LO SPECIALE DI SKY TG24 ).

Quanti sono i debuttanti nei vari partiti e i nomi di spicco

Il dato più alto viene da Fratelli d’Italia, con più del 60% di esordienti, in totale 112. Percentuali alte, ma numeri più bassi in termini assoluti – 16 in totale, tra cui Ilaria Cucchi - anche per i parlamentari di Sinistra-Verdi, con il 60% di incidenza dei debuttanti. Saranno invece il 40% i deputati e i senatori in Parlamento per la prima volta nelle fila del Movimento Cinquestelle. Tra questi spicca ovviamente la figura del leader Giuseppe Conte, eletto per la prima volta, ma non solo. C’è anche Alessandra Todde, sottosegretaria allo Sviluppo Economico, e l’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Segue in percentuale il Partito democratico, al 39%. Tra le fila del Pd, entra il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, la vicepresidente dell’Emilia-Romagna Elly Schlein e il virologo Andrea Crisanti, solo per citare i più noti. Sui nove parlamentari eletti da Noi moderati, invece, tre saranno esordienti. Risultati decisamente inferiori per Italia Viva e Azione. Matteo Renzi e Carlo Calenda portano solo il 27% di volti nuovi tra i 30 eletti: tra gli esordienti nel complesso del cosiddetto "terzo polo" c'è la ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti e lo stesso Carlo Calenda, alla prima esperienza da eletto in Parlamento dopo essere stato ministro ed europarlamentare. Non va meglio per Forza Italia e Lega. Il partito di Silvio Berlusconi si attesta al 25% come debuttanti: solo tre senatori vanno a Palazzo Madama per la prima volta, tra cui il presidente della Lazio Claudio Lotito. Stessa percentuale, anzi leggermente inferiore, anche per il partito di Matteo Salvini, su cui ovviamente incide il risultato elettorale inferiore alle attese che avrebbe potuto portare a qualche novità in più.