Al via la diciannovesima legislatura italiana. Oggi gli eletti verranno ufficializzati dal Parlamento e il Senato è chiamato a eleggere il suo presidente. Il centrodestra lavora per chiudere entro stamani l'accordo sul nome di La Russa, con la presidenza della Camera che dovrebbe andare invece alla Lega. Ira intanto di Forza Italia per l'esclusione della Ronzulli dal governo. Intanto Il Pd annuncia che voterà scheda bianca per le elezioni dei presidenti di Camera e Senato "come primo approccio". Lo ha detto il segretario Enrico Letta nell'incontro con gli eletti. Scheda bianca anche per il Terzo Polo

