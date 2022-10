Governo Draghi: 20 mesi fra Covid, Pnrr e guerra in Ucraina

16/19 ©Ansa

In estate arriva la crisi di governo: il 15 luglio il M5s decide di non votare al Senato la fiducia sul dl Aiuti. Draghi chiede a Palazzo Madama la fiducia per proseguire nella sua esperienza a Palazzo Chigi, ma il 20 luglio Lega, Forza Italia e M5s non votano per l’ex presidente della Bce. Il governo raccoglie 95 sì e 38 no: la fiducia c’è, ma non la maggioranza