La XIX legislatura inizia a prendere forma con l'elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato . Un incarico salutato con entusiasmo da Giorgia Meloni: "Congratulazioni al neo presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa" ( LEGGI IL RITRATTO ), ha detto Meloni. " Siamo orgogliosi che i senatori abbiano eletto un patriota, un servitore dello Stato, un uomo innamorato dell'Italia e che ha sempre anteposto l'interesse nazionale a qualunque cosa. Per Fratelli d'Italia Ignazio è punto di riferimento insostituibile, un amico, un fratello, un esempio per generazioni di militanti e dirigenti".

"Grazie a chi ha dimostrato senso di responsabilità"

La leader di Fratelli d'Italia si è rivolta anche a quella parte di opposizione che ha sostenuto col proprio voto l'elezione di La Russa: "Grazie a tutti coloro che, con senso di responsabilità e in un momento nel quale l'Italia chiede risposte immediate hanno consentito di far eleggere già alla prima votazione la seconda carica dello Stato. Continueremo a procedere spediti".

"Non mi occupo di questioni secondarie"

"Per me quello che contano sono i risultati", ha concluso Meloni. "E mi pare che i risultati dicano con chiarezza che sono intenzionata a dare a questa nazione, se ne avrò occasione, un governo autorevole. Non intendo fermarmi di fronte a questioni che sono secondarie". Una risposta a chi le domandava se fosse dispiaciuta per il mancato voto di Forza Italia per La Russa presidente del Senato. E a chi le chiedeva cosa volesse dire a Silvio Berlusconi di fronte alla sua richiesta di far cadere i veti, Meloni ha risposto: "Non ho altro da dire".