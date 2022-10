Camera, striscione anti Fontana: "No a presidente omofobo e pro Putin"

6/8 ©Ansa

Sempre in mattinata, lo Stato maggiore della Lega si è riunito in cortile a Montecitorio in delegazione per salutare Umberto Bossi, accompagnato per l'occasione dal figlio Renzo. Matteo Salvini è arrivato insieme a Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli. "Oggi è buona, i numeri dovrebbero esserci", aveva detto prima di mandare a chiamare anche Lorenzo Fontana, il nome indicato dalla Lega per la presidenza della Camera