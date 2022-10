Live In Firenze 2022, l'intervista a Vera Politkovskaja

La giornalista russa figlia di Anna Politkovskaja, nota per i suoi coraggiosi reportage sulla seconda guerra in Cecenia e uccisa il 7 ottobre del 2006, ricorda la figura di sua madre: "Le parole per lei erano importanti, avrebbe chiamato tutto con il nome giusto". E sull'opposizione in Russia spiega: "Difficile avere dati reali"

A Live In Firenze 2022 è intervenuta la giornalista russa Vera Politkovskaja, figlia di Anna, nota per i suoi coraggiosi reportage sulla seconda guerra in Cecenia, uccisa il 7 ottobre del 2006. E ricordando la figura della madre, spiega come lei avrebbe affrontato la guerra in Ucraina, chiamandola col suo nome: "Di sicuro non è una operazione speciale, è una guerra. Mia madre voleva sempre chiamare tutto co nle giuste parole. Questa è una guerra tra Ucraina e Russia, se qualcuno la chiama operazione speciale è falso. Oggi in Russia chiamano la guerra "pace", manipolano e cambiano i significati. Mia madre chiamava tutte le cose con le giuste parole". E aggiunge: "Di sicuro avrebbe parlato della società civile. Lei parlerebbe della popolazione colpita dalla guerra, di ciò che avviene alle persone". Poi sulla figura di Putin spiega: "Non credo si aspettasse la reazione dell'Europa sull'Ucraina. Ma per Putin è indifferente" (LA DIRETTA SU LIVE IN FIRENZE - PRIMA GIORNATA).