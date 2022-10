Cosa cambia per gli enti locali con la prospettiva del nuovo governo sul tema delle autonomie? Ne abbiamo parliamo con Massimiliano Fedriga (presidente della regione Friuli Venezia Giulia), con Mariastella Gelmini (ministra per gli Affari regionali e le autonomie) e con Eugenio Giani (presidente della regione Toscana). Tutti sottolineano l'importanza della valorizzazione delle differenze nel nostro Paese e i passi avanti fatti finora

Uno dei nodi affrontati dall'ultimo governo Draghi è stato quello delle autonomie. Cosa cambia per gli enti locali con la prospettiva del nuovo governo? Ne abbiamo parliamo con Massimiliano Fedriga (presidente della regione Friuli Venezia Giulia), con Mariastella Gelmini (ministra per gli Affari regionali e le autonomie) e con Eugenio Giani (presidente della regione Toscana), che hanno sottolineato alcuni passi avanti fatti su questo fronte (LA DIRETTA SU LIVE IN FIRENZE - PRIMA GIORNATA).