Lega, Bossi: "Comitato del Nord per rilanciare l'autonomia"

Umberto Bossi fa chiarezza sull'iniziativa relativa al "Comitato del Nord" interno alla "Lega per Salvini premier". Il vecchio capo del Carroccio parla di rispetto per la militanza, autonomia come vessillo, fazzoletto e cravatta verdi i simboli della libertà

“Quello che sto facendo è in linea con ciò che ho fatto tutta la vita: far valere le ragioni del Nord. Ribadisco che Comitato Nord è un comitato interno alla 'Lega per Salvini premier'". E' quanto sottolinea con l'AdnKronos Umberto Bossi, facendo chiarezza sull' iniziativa. Nel Comitato "non sono coinvolti nomi - dice il fondatore della Lega Nord - che non fanno parte del partito e alla base c’è il rispetto della militanza".

Bossi: Dato mandato a Ciocca e Grimoldi approfondimento Bossi dà vita a Comitato Nord, prima corrente interna alla Lega "Le persone che avranno il mandato per l’organizzazione - dichiara Bossi - sono l’europarlamentare Angelo Ciocca con il compito di tenere i rapporti con i militanti e le istituzioni europee e Paolo Grimoldi per gestire le relazioni regionali" Bossi fa sapere di aver scelto i due esponenti della Lega per aiutarlo nel progetto, ribadendo che il comitato è interno alla "Lega Salvini premier" .

Bossi: “Nostro vessillo resta autonomia del Nord” approfondimento Elezioni: Pepe (Lega), numeri in Basilicata sono strabilianti "Il vessillo è quello che ha fatto grande gli ideali della Lega: l’autonomia per il Nord" ribadisce Bossi ." Il fazzoletto e la cravatta verdi sono i nostri simboli di libertà" conclude il Senatur.

Ciocca: “Quando Bossi ordina si lavora” approfondimento Lega: Abruzzo; Bellachioma lascia il partito "Quando Bossi ordina si può solo lavorare” dichiara all’Adnkronos Angelo Ciocca eurodeputato della Lega. “Quello del Comitato Nord è un progetto che punta a evitare che la Lega si sfasci” continua Ciocca “ una operazione per ricompattare energie importanti, quel nord che ha fatto grande la Lega su intuizione del fondatore, di Umberto Bossi". Poi continua : "Da me massima disponibilità a lavorare su questa linea, un impegno per Bossi, ma all'interno della Lega per Salvini premier e nell'interesse di questa formazione" aggiunge Ciocca.