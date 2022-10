Proseguono gli incontri e i contatti informali di Giorgia Meloni, che lavora sui ministeri del nuovo Governo: la leader Fdi vuole una squadra pronta per il Consiglio europeo del 20-21 ottobre. Tajani a Sky TG24: "Tecnici siano dei casi, non la regola". Domani nuovo Consiglio federale della Lega sui nomi da proporre per i ministeri. Calenda guarda intanto alle Regionali nel Lazio e in Lombardia, aprendo a una possibile alleanza con il Pd. Nel Pd Stefano Bonaccini, riflettendo sul suo partito, spiega: "Anche la classe dirigente va rinnovata nella sostanza, non per slogan".